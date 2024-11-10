Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru

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Сейчас все ошибки американской дипломатии можно списать на прежнюю команду в Белом доме и начать все сначала.

Наступает момент истины. Предупреждение Владимира Путина с трибуны Валдайского клуба прозвучали эхом его Мюнхенской речи. Тогда в 2007 году он предвосхитил неминуемый крах однополярного мира. Сейчас в 2024 году предложил рецепт, как безболезненно перейти на новый уровень глобального развития. Там шесть принципов. Тезисно: без барьеров, без принуждений, с гарантиями равноправия, справедливости, многообразия и самое главное — безопасности для всех стран. Эти принципы — приговор для старой однополярной системы, за которую еще цепляется Запад. Это смело, это бесповоротно и это своевременно. Ведь под принципами, предложенными Россией уже подписалась добрая половина населения Земли. Успех БРИКС показал, что все это можно реализовать на практике. В этом суть — мы не одни, нас миллиарды. Нас, разделяющих одни и те же базовые для человечества принципы. Встречи в Казани всем все показали.

И выборы в США всем все показали. Трамп со всеми своими выпадами, нелепостями, странной прической — победил. Отстаивая базовые вещи: традиции, семью, патриотизм, желание мира, а не противостояния. Если он не откажется от своих слов, есть шанс договориться. Россия посылает сигнал — мы готовы.

«То, что было сказано по стремлению, стремлению восстановить отношения с Россией. Способствовать завершению украинского кризиса. Мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которым окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», — отметил Владимир Путин.

Окно возможностей для глобальных сделок

В Москве не испытывают иллюзий и не впадают в эйфорию. Трамп уже был президентом и с ним было не просто вести переговоры.

Он тормозил как мог строительство Северного потока, а потом хвастался этим, он вводил санкции против России и против Китая, он накачивал Украину оружием, наконец он требовал от стран НАТО увеличить оборонные бюджеты. Но он — торговец. Видя, что сделка не выгодна, он способен заключить новую сделку. Ведь это он начал вывод войск из тупиковых операций в Ираке и Афганистане.

Сейчас открылось окно возможностей для новых глобальных сделок, все ошибки американской дипломатии можно списать на прежнюю команду в Белом доме и начать пусть не с чистого листа, но хотя бы с новой строки. Это возможно? Что наобещал Трамп в борьбе за президентский срок — и насколько это выполнимо, проанализировал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Американские выборы как будто прошли в двух разных странах. В одной — победный танец Дональда Трампа. В другой — истерический смешок Камалы Харрис. Вместо привычного заливистого хохота.

Пока республиканская Америка ликует, демократическая бьется в истерике.

И все же реальность приходится признавать. Сорок пятый президент США Дональд Трамп становится еще и сорок седьмым. И вот это сетевое творчество простых избирателей лучше всего подытоживает, что же произошло однажды в Америке.

Вопреки ожиданиям общество, которое усиленно готовилось к гражданской войне, похоже, испугалось само себя.

У башни Трампа полиция подготовилась к худшему. Установили дополнительные заграждения, чтобы в случае чего сдерживать толпу. Но расчет не оправдался, привычно бурлящий Нью-Йорк на этот раз спокоен.

На улицах лишь отдельные пикеты самых фанатичных сторонников Харрис.

«Мы будем бороться с ним изо всех сил, потому что он ничего не может с собой поделать», — говорит участник протеста Майк.

В понимании радикальных демократов, когда побеждает не их кандидат, это уже чистая диктатура, а если еще и Трамп, так фашистская. Впрочем, их мнением он может пренебречь. Потому что побеждает разгромно. Обходит Харрис во всех колеблющихся штатах и лидирует по общему количеству голосов. Такого результата республиканцы не показывали уже двадцать лет. В своей первой речи избранный президент пророчит «золотой век Америки».

«Я буду бороться за вас, за ваши семьи, за ваше будущее. Каждый день я буду бороться за вас со всей силой. Я не успокоюсь, пока мы не создадим безопасную, сильную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы», — говорит избранный президент США Дональд Трамп.

Работы предстоит много, позади самая грязная гонка в истории. Уголовные дела, взаимные обвинения, демонизация оппонентов. Здесь особенно преуспели демократы. Месяцами лояльные им СМИ рисовали свой портрет Трампа: фашиста, психопата и женоненавистника.

«Вместо того, чтобы пытаться продвинуть инновационные идеи, демократы то и дело лишь пытались оскорбить Трампа. А акцент на негативе не всегда играет решающую роль», — считает вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне, Эрл Рассмусен.

Республиканцы отвечали достойно. В день голосования сообщали о массовых нарушениях на участках. Потому что уверены: их противники хорошо знают и используют изъяны архаичной избирательной системы. Говоря простым языком, мухлюют.

Штат Нью-Йорк не требует предъявлять документ, подтверждающий личность при голосовании. Достаточно одного имени: сотрудник вводит его в систему, если оно есть в списке жителей этого района, можно получить бюллетень.

Чистоплотность выборов оказалась под вопросом сразу в нескольких штатах. В Висконсине из-за брака машин для подсчета голосов пришлось пересчитывать свыше тридцати тысяч бюллетеней, оборудование подвело и в Пенсильвании. Джорджия захлебнулась под натиском ложных сообщений о минировании, но по американской традиции виновный нашелся быстро.

«Мы получили угрозы. Их источник был в России. В интересах общественной безопасности мы всегда проверяем такие сведения», — объясняет государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенсбергер.

В головах демократического электората образ «руки Кремля» засел так плотно, что на моего коллегу Николая Иванова в Вашингтоне набрасываются с криками.

Но никакие ухищрения демократам не помогли. Потому что все это только слова, в программе демократов отсутствовало содержание. Всю кампанию партия Харрис построила не на решении проблем рядовых американцев, а вокруг очернения Трампа.

«Мексиканцы, чернокожие, абсолютно все, за кого так яро боролись демократы, в итоге перешли на сторону Трампа. Это довольно забавно. Потому что они осознали, что они не жертвы, а лишь способ достижения поставленной цели», — вице-президент института Шиллера, Харли Шлангер.

Но Харрис и после выборов не понимает, что делала не так.

«Исход этих выборов не тот, которого мы хотели, не тот, за который мы боролись, не тот, за который мы голосовали. Я признаю поражение на выборах, но не признаю поражение той борьбы, которая стала движущей силой этой кампании», — говорит Камала Харрис, вице-президент США.

Джо Байден, которого демократы фактически выкинули на помойку, кажется, с трудом сдерживает ликование. И на словах поддерживает, конечно, но сарказм считывается, все-таки затаил обиду на сопартийцев.

«Она провела блестящую кампанию, и все смогли увидеть то, что я с самого начала научился очень сильно уважать: ее характер. У нее стержень, как таран», — утверждает президент США Джо Байден.

Для тех же, кто упорно надувал вокруг демократов мыльный пузырь, теперь наступает заслуженный шок.

«Больше половины этой страны проголосовало за преступника. Все еще пытаюсь понять, что произошло», — разъясняет американский телеведущий Джимми Киммел.

Еще один характерный предвыборный штрих — убийство беззащитной белки в демократическом штате Нью-Йорк. Домашний зверек Арахис, звезда соцсетей с полумиллионом подписчиков. Его усыпили после жалоб соседей. Аргумент простой: до несчастной белки либеральным властям дело есть, а до мигрантов, преступной и фентаниловой эпидемии не очень. И этот аргумент сработал.

Республиканцы катком прошлись и продолжают свое ралли по электоральному полю, забирая, кроме поста президента, лидерство в Сенате. В нижней палате тоже вероятно, идут к большинству. А это даже больше чем просто мандат на перемены для команды Трампа и всей страны. Новые инициативы должны пролетать бюрократические процедуры с подзабытой при власти демократов скоростью.

«Приоритетом сейчас должно быть обеспечение безопасности границ, контроль над миграцией», — говорит сторонница Трампа Софи.

«Четыре года без войн с Трампом, чего еще можно желать?», — сторонник Трампа Ронан Леви.

Инициатив очень ждут и не только в Америке. Победитель с новыми силами обещает: остановить войны на Украине и Ближнем Востоке (тут есть сомнения, но чем Трамп не шутит). А вот депортировать нелегалов, зачистить госаппарат от нелояльных чиновников, это почти не вызывает вопросов. Как и планы запретить смену пола. Для команды Трампа это личное, сына Илона Маска пропаганда убедила в том, что он женщина.

«Я подпишу новый указ, предписывающий всем федеральным ведомствам прекратить все программы, пропагандирующие концепцию гендерного перехода в любом возрасте», — говорит избранный президент США Дональд Трамп.

Но, прежде всего, экономика. Чинить ее Трамп собирается, развязав новую тарифную войну с Китаем, переманивая производства из Европы. Словом, все то же стремление к гегемонии, только в другой обертке.

Все обещания Трампа и планы его сторонников не способны изменить простой факт, американская экономика продолжает жить не по средствам. А счетчик госдолга все так же крутится, при любом президенте.

Потому что не меняется сама система американской политики. Во внешне разделенной стране глубоко укоренился объединяющий фактор, абсолютная уверенность в своей абсолютной исключительности.

Между первым и вторым…

Есть одно важное отличие между первым и вторым сроками Дональда Трампа.

Восемь лет назад, впервые входя в Белый дом. Он даже посмотреть в сторону Москвы не мог. Демократы тогда, чтобы оправдать провал Хиллари Клинтон придумали «российское вмешательство» в американские выборы. Под давлением Трамп даже снял с должности спустя всего месяц после назначения своего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, профессионального разведчика.

И что? Громкое расследование обернулось пшиком. Ничего не нашли, потому что ничего не было. Более того, несмотря на уголовные преследования и даже покушение, Трамп не только не растерял популярность за это время, а, наоборот, нарастил, и, что самое важное, собрал вокруг себя яркую команду, в ней: самый богатый человек Америки Илон Маск, самый популярный политический комментатор Такер Карлсон, у него харизматичный вице-президент Джей Ди Вэнс и, наконец, перешедший из стана демократов Роберт Кеннеди-младший, одна фамилия которого многое значит. И никто из них не говорит плохо о России. Тот же Карлсон прилетал в Москву, разговаривал с Путиным, а потом восторгался российским лидером и российской столицей. Все это внушает некий осторожный оптимизм.

Не случайно, выступая на Валдае, Владимир Путин позволил себе комплимент в адрес Трампа. Восемь лет назад это было бы расценено в Америке как признание, что тот ставленник Кремля. Сейчас в это не поверит никто.

«Я могу сказать его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Он мужественный человек оказался. Что касается политики, вот в первой итерации не знаю, он услышит, но я скажу, пожалуй, здесь говорю искренне. Абсолютно такое впечатление, что его затравили со всех сторон, не давали ему пошевелиться. Он боялся шаг сделать влево вправо, лишнее слово сказать», — сказал российский президент.

Контроль над Конгрессом

У Трампа есть карт-бланш, кроме того, что он станет хозяином Белого дома, минимум на ближайшие два года у его республиканской партии будет контроль над обеими палатами Конгресса. Это и плюс, и минус. Ведь республиканцы, они очень разные и среди них огромное число «ястребов» или лоббистов ВПК, которым продолжение конфликта на Украине только в радость. Тот же Линдси Грэм*, сенатор, внесенный у нас в реестр террористов и экстремистов, за призывы убивать русских солдат — он республиканец. Сенатор Марко Рубио, которого прочат на пост нового госсекретаря, «ястреб» из «ястребов», призывал отключить Россию от системы SWIFT за три года до того, как это сделал Вашингтон.

И тем не менее, лед тронулся, новая метла будет мести по-новому. Мы пока не знаем, как, но точно не так, как старая. И первыми это осознали в Киеве. В Верховной Раде уже пообещали в честь Трампа нарисовать мурал, то есть портрет на стене дома. При том, что Киев в общем-то играл на стороне демократов, начиная с переворота 2014 года. А при Зеленском, и вовсе, кто-то слил его секретные разговоры с Трампом, после чего ему попытались в Конгрессе объявить импичмент.

Поэтому, когда Зеленский одним из первых поздравил с переизбранием и заявил об отличном телефонном разговоре, многие заулыбались. Впрочем, и демократов списывать со счетов рано. Еще два месяца и Байден, и Харрис у власти.

И они намерены до конца своих полномочий передать Украине как минимум шесть миллиардов долларов.

Помогут ли они? Вопрос, скорее, риторический, скорее, это подачка киевским элитам, чтобы крысы бежали с корабля не с пустыми руками. До фронта это едва ли дойдет. Да и зачем эти деньги солдатам ВСУ… в полукотлах?

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга