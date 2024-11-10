Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Фото, видео: Геодакян Артем/ТАСС;kremlin.ru; 5-tv.ru

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В этом году, напомнил президент, 659 служащих в органах внутренних дел были удостоены государственных наград.

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником. Видеообращение российского лидера опубликовано на портале kremlin.ru.

«Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, для которых служение народу обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности наших граждан стало делом жизни», — напомнил президент.

В рядах МВД служит немало настоящих героев. Например, только в 2024 году, отметил Путин, 659 сотрудников органов внутренних дел получили государственные награды.

«Среди них те, кто, невзирая на смертельную опасность, не дрогнул и не отступил, героически погиб при выполнении служебных обязанностей. Мы всегда будем помнить и чтить их подвиги. Гордимся каждым, кто честно и безупречно выполняет свой долг, верно, служит Родине и нашему народу», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил Пахмутову с юбилеем. Президент отметил, что жизнеутверждающий настрой композитора в полной мере отражается в ее произведениях. Особенно Путин отметил песни Пахмутовой, заслужившие истинную народную любовь и написанные в содружестве с известными прославленными поэтами.