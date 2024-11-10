Звезды поздравили сотрудников МВД с их профессиональным праздником

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 10 ноября.

Звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили сотрудников МВД с их профессиональным праздником в рамках концерта в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, организованного «Русской Медиагруппой».

«Поздравляю всех полицейских, всех, кто причастен к этой чрезвычайно сложной и такой важной профессии, с праздником. Хочу пожелать вам долгих лет жизни, долгих лет в профессии, сил, энергии и никогда не разочаровываться в том, что выбрали именно эту профессию, потому что вы наша защита, вы наша опора, мы на вас рассчитываем. Вы об этом знаете, и мы правда очень ценим то, что вы делаете для нас. С праздником», — сказала народная артистка РФ Лариса Долина.

«Поздравляем, дорогие господа, с вашим замечательным праздником. Только на вас надеемся и в городе, в нашем замечательном городе, в нашей стране. Все зависит только от вашей работы. Желаем вам всего самого хорошего, оставайтесь счастливыми людьми и говорим вам спасибо от всего нашего огромного коллектива», — добавила группа «Непара».

В этот праздник звезды поздравляли не только тех, кто защищает мирных жителей внутри России, но и тех, кто трудится за пределами родины и на ее границе.

«Прежде всего, конечно, успехов в их труде, а тем, кто сейчас находится на передовой, обязательно вернуться домой живыми и только с победой. Именно благодаря им победа обязательно будет за нами. Это я вам говорю как человек, который там побывал неоднократно», — подчеркнул народный артист РФ Александр Маршал.

«Ребята, все, кто имеет отношение к правоохранительным органам. Я поздравляю вас с праздником. Здоровья вам и удачи, а любовь будет дома. Пусть дома вас встречает любовь, семья, дети, и чтобы вы не думали о том, что там, в тылу. В тылу все в порядке. Мы вас очень любим и уважаем за вашу работу. Удачи», — пожелал народный артист РФ Александр Буйнов.

День сотрудника органов внутренних дел празднуют в нашей стране с 1962 года. Тогда он назывался Днем милиции. В 2011 году, после реформы, праздник переименовали в День полиции. По традиции все сотрудники органов внутренних дел заступают на службу в парадной форме.

«Мои самые искренние, самые горячие пожелания — все, что я желаю близким. Прежде всего, здоровья, конечно, чтобы работа, наверное, была для них связана с меньшей опасностью», — сказал певец ЮрКисс.

«Я поздравляю правоохранительные органы с профессиональным днем. Желаю всегда возвращаться домой, и чтобы все было хорошо», — присоединился к поздравлениям певец Александр Колдун.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в «Колледже полиции» состоялась торжественная церемония клятв кадетов.