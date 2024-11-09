Перевернулся автобус: туристы из России пострадали в Египте

Туристы из России пострадали в результате ДТП в Египте

Фото: www.globallookpress.com/Ahmed Gomaa

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Всего в ходе аварии ранения получили более 40 человек.

Туристический автобус перевернулся на дороге в Египте неподалеку от города Рас-Сидр. Об этом сообщает местный новостной портал Cairo24.

Всего в ходе ДТП ранения получил 41 человек, среди них 31 турист из России. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Известно, что среди пассажиров автобуса были туристы из Украины, Казахстана, Азербайджана, а также местные жители.

Ранее в октябре в Анталье столкнулись два автобуса с туристами из России. ДТП произошло около 10:30. Туристический автобус, следовавший по трассе D400 из Анталии в Аланию, столкнулся с другим туристическим транспортным средством, которое подвозило отдыхающих в гостиницу и припарковалось на обочине дороги.

В результате аварии несколько человек были госпитализированы. По предварительным данным, погибших в результате ДТП нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии. Аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, внезапно создавший преграду для движения автобуса. Никто из туристов не пострадал.