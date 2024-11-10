Тысячи мертвых буревестников обнаружили на пляжах Австралии

Фото: www.globallookpress.com/K. Wothe

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Причина массовой гибели птиц пока остается неизвестной.

Тысячи мертвых буревестников выброшены на пляжи восточного побережья Австралии. Об этом сообщает портал The Guardian со ссылкой на специалиста в изучении этого вида птиц из Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании — доктора Лорен Роман.

Уточняется, что тела буревестников начали появляться с конца октября на пляжах юго-восточного Квинсленда, в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Исследователи не знают точных причин и масштабов массовой гибели этих морских птиц.

По мнению доктора, подобные случаи связаны с ежегодной миграцией буревестников, последний раз такое происходило в 2013 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что тушу малоизученного вида китов нашли в Новой Зеландии. Отмечается, что она принадлежит мужской особи кита-ремнезуба, ее длина составляет порядка пяти метров. Находка была обнаружена на берегу рядом с устьем реки Таиери на Южном острове. Ремнезуба уже поместили в холодильный ангар, а образцы его ДНК отправили в Оклендский университет.