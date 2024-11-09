Девять человек пострадали в результате взрыва газа в доме на севере Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Обстоятельства происшествия устанавливает прокуратура.

Девять человек, включая троих детей, пострадали в результате взрыва газа в жилом доме на Карельском бульваре в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что среди пострадавших — полугодовалый ребенок, две девочки семи и 12 лет. Все они получили ожоги разной степени.

Также сообщается, что взрыв газа привел к возникновению пожара, который на данный момент ликвидирован.

По информации столичной прокуратуры, обстоятельства происшествия на севере Москвы сейчас устанавливает Тимирязевская межрайонная прокуратура. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пятигорске после взрыва газа произошел пожар, который охватил несколько этажей здания ЖК «Курортный», один человек погиб.