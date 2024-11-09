Это фантастика: Безруков восхищается творчеством Пахмутовой

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Он отметил, что любой советский ребенок знает ее песни наизусть.

Актер Сергей Безруков назвал песни композитора Александры Пахмутовой вдохновляющими. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном вечере пианистки в Большом театре.

Безруков отметил, что, будучи советским ребенком, знает все ее песни наизусть, а те, кто не знает, уж точно сможет напеть отрывок. Эти мелодии стали классикой.

«Это фантастические песни, которые помогают жить, чувствовать правильно и верить в себя», — подчеркнул артист.

По его словам, разные поколения людей, с которыми он знаком, выросли на песнях Александры Пахмутовой. Самому артисту не доводилось лично познакомиться с пианисткой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Альберт Асадуллин поздравил композитора Александру Пахмутову с юбилеем. Он пожелал ей долгих лет жизни. Артист заявил, что все творчество Пахмутовой неразрывно связано с ее прекрасными человеческими чертами — теплотой души, мудростью и искренностью. Асадуллин добавил, что Александра Пахмутова никогда сердцем не стареет — как и завещала однажды в своем шлягере.