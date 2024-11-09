Отравление, загрязнение и химикаты: как природа может вскоре уничтожить США

DM: на США обрушится девятибалльное землетрясение и цунами в 30 метров

Фото: Reuters/Jose Luis Gonzalez

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Страну накроет невиданное ранее землетрясение и мощнейшее цунами.

Исследователи обнаружили тревожные признаки в разломе при помощи высокоточного картографирования под водой и пришли к выводу, что США вскоре могут настигнуть страшны природные катаклизмы. Об этом пишет The Daily Mail.

Исследование Каскадной зоны субдукции выявило четыре отдельных сегмента вдоль разлома протяженностью 970 километров. Они протянулись от Орегона до Вашингтона и Британской Колумбии, провинции Канады.

Ученые пришли к выводу, что если в этом месте произойдет землетрясение, то оно может побить все известные рекорды по своей мощности и достичь девяти баллов. В свою очередь подземные толчки могут привести к мощнейшему цунами высотой в 30 метров.

Однако сейсмологи отметили, что пострадать от буйства стихии могут не только указанные выше территории. Соседних штатов коснутся такие последствия, как: отравляющие людей продукты разложения, загрязнение воды и выбросы химических веществ после катастрофы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые насчитали более 500 афтершоков после землетрясения у берегов Камчатки.