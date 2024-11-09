«Я для этого не создан»: звезда «Перевала Дятлова» о скандалах в шоу-бизнесе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Александр Метелкин высказался об участии в ток-шоу.

Актер Александр Метелкин признался, что принципиально избегает скандалов, которые происходят в шоу-бизнесе. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на премьере комедийного мультфильма «Бернард: Миссия Марс».

«Скандалы меня не касаются. Я не лезу ни в какие тусовки, стараюсь ни с кем не общаться, делаю свою работу и практически все свое время провожу со своей семьей. Скандалы — это не про меня», — сказал артист.

Александр также подчеркнул, что никогда не принимал участия в различных скандальных ток-шоу и не планирует этого делать.

«Я для этого не создан. Я просто люблю сниматься в кино, радовать детей, а шоу — это не моя история», — добавил он.

Метелкин убежден, что в глазах своей семьи он всегда является «супергероем».

«Я очень люблю своих детей — это самое главное геройство. Я для них все сделаю. Для своей семьи я сделаю все. Паутиной стрелять я не могу, летать с крыльями тоже не могу, но я неплохо играюсь со своими детишками, и это классно», — заключил он.

К слову, актер женат на актрисе Полине Казанцевой с 2013 года. В 2019 году у пары родился сын Лев, а через два года — дочь, которую назвали старинным русским именем Забава.

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