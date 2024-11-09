«Глаза улыбаются»: Асадуллин поздравил Пахмутову с юбилеем

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Астафьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист считает, что теплота души и сердца отличают Пахмутову от других.

Эстрадный певец Альберт Асадуллин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru. поздравил своего кумира, легендарную пианистку и композитора Александру Пахмутову с юбилеем — 9 ноября ей исполнилось 95 лет.

Артист заявил, что все творчество Пахмутовой неразрывно связано с ее прекрасными человеческими чертами — теплотой души, мудростью и искренностью:

«Самое главное и великое счастье — это уметь дарить. В ее глазах читаются все эти качества — при первой же встрече. Она смотрит на тебя, и глаза у нее улыбаются. Александра Николаевна, дай Бог вам еще долгие-долгие годы», — пожелал Асадуллин.

Певец отметил, что любит песни Пахмутовой с детства, а на своих концертах старается как можно чаще их исполнять — особенно «Как молоды мы были».

Асадуллин добавил, что Пахмутова никогда сердцем не стареет — как и завещала однажды в своем шлягере.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда.