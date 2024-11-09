«Чистой воды популизм»: МИД об идее фон дер Ляйен исключить поставки СПГ из РФ

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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Российский продукт глава ЕК предложила заменить на американский.

Идея главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заменить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) американским — чистой воды популизм. С этим заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

С таким предложением глава ЕК выступила в беседе с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. Фон дер Ляйен заявила, что Европа по-прежнему получает большие поставки СПГ из России. Однако, по ее словам, американский газ дешевле и снизил бы цены на энергоносители в ЕС.

«Заявления Главы Еврокомиссии — это чистой воды популизм. Особенно с учетом того, что Европа ищет спотовые объемы (краткосрочные), так как планирует значительно сокращать потребление газа в будущем. А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что мировая история не знает примеров, когда американские компании поставляли бы тот или иной продукт по сниженным ценам. В то же время Россия продает СПГ Европе по рыночной цене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США сняли часть санкций с ряда российских банков.