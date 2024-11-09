«Подсунули, не спросив»: экс-жена Родригеза отреагировала на слова про развод

Фото: Instagram*/trodriguezzz

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Анна Девочкина ехидно прокомментировала новое интервью шоумена.

Телеведущий, актер и шоумен Тимур Родригез, что именно он стал инициатором развода с Анной Девочкиной, с которой был в браке 16 лет. При этом причиной развода была не измена. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.

По словам Родригеза, ему захотелось «принципиально других отношений», так как с бывшей супругой он постоянно чувствовал недопонимание. Ему казалось, что они будто из разных миров.

Он также признался, что о разрыве он оповестил Анну не вживую, а по телефону. После этого он начал встречаться с актрисой Катей Кабак, о романе с которой Анна узнала лишь позже.

После выхода интервью экс-супруга Родригеза в личном блоге бурно отреагировала на его высказывания о разводе, ясно показав, что не верит ни единому его слову.

«Обычно я знаю, как провести вечер. Но… подсунули, не спросив. Кино оказалось скучным и душным, даже попкорн не доела. Если все понимают, о чем я», — написала она завуалированно про новое интервью ее бывшего мужа.

Она также отметила свои успехи в работе с психологами, которые научили ее быстро смещать свой фокус с неприятных вещей в жизни. Девочкина также отметила, что комментарии к новому интервью были гораздо интереснее.

К слову, под тем видео многие поддержали экс-жену шоумена, обрати внимание на то, что это интервью еще больше закопало его репутацию.

«Повезло бывшей жене! От души: живи, дыши и будь счастлива», «Тимур Родригез, вы себя закопали этим интервью. Эффект прямо обратный тому, какой вы ожидали и предвкушали», — пишут в интернете люди.

В конце своей речи Девочкина сделала вывод о том, что «платье мести» можно оставить в прошлом, теперь настала эра «сторителлинга мести».

Шоумен заявил о расставании в сентябре 2023 года. Супруги прожили в браке 16 лет и за этот период у них родилось двое сыновей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказала Погребняк о бросившем жену по телефону Родригезе.

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