По корейскому сценарию: как Трамп планирует завершить конфликт на Украине

Фото: Reuters/Jim Bourg

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Корейский полуостров формально все еще находится в состоянии войны.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп попытается навязать «корейский сценарий» для решения конфликта на Украине. Такое мнение глава крымского парламента Владимир Константинов выразил в беседе с РИА Новости.

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году — после поражения Японии, до этого правившей Кореей, во Второй мировой войне. Через пять лет началась Корейская война, завершившаяся в 1953 году перемирием. Формально стороны все еще находятся в состоянии конфликта — каждая претендует на всю территорию полуострова.

«Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий», — считает Константинов.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояние в мире, если станет президентом. Политик обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также завершить украинский конфликт. Трамп одержал победу, однако приступить к реализации своих планов пока не приступил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о некой папке на столе президента США Джо Байдена, которую он заметил за два дня до начала СВО.