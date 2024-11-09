«Любовь живет три месяца»: Девушка Артема Чекалина подтвердила разрыв

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Она призналась, что не держит зла на молодого человека.

Экс-возлюбленная Артема Чекалина Надежда Сенатская подтвердила расставание в соцсетях, а также поделилась подробностями их короткого, но яркого романа.

Она отметила, что познакомилась с Артемом в соцсети. Тогда девушка еще совсем мало знала о Чекалине.

«Мы с ним проводили время очень часто: ужинали, гуляли, летали, в общем, полноценный конфетно-букетный период, как я и загадывала», — вспоминает Сенатская.

Отношения пары начали развиваться после поездки в Питер, а раскрыть свой роман пара решилась только после того, как прилетели с Алтая.

«Когда мы попали в соцсети к друзьям, я очень переживала и понимала, что наше личное превратилось в публичное. Но Артем успокоил меня тогда, сказав: «Не переживай, тебе есть что рассказать и открыть аудитории», — рассказала девушка.

Она добавила, что за такой короткий период у них были и ссоры, и расставания, и примирения. Она призналась, что не держит зла на молодого человека.

«Не могу и не хочу сказать ничего плохого в адрес Артема, он достаточно хороший парень, но если у Бегбедера любовь живет три года, то у нас она прожила всего три месяца. Хороших три месяца», — заключила Сенатская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-возлюбленная Чекалина упрекнула его в жадности.