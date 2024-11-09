В «Колледже полиции» состоялась торжественная церемония клятв кадетов

Фото, видео: 5-tv.ru

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В 2024 году виновниками торжества стали 600 курсантов и 70 кадетов.

В столичном «Колледже полиции» состоялась церемония принесения торжественного обещания курсанта и торжественной клятвы кадеты. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Мероприятие стартовало 9 ноября в 11:00 в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе.

В 2024 году участниками торжества стали 600 курсантов и 70 кадетов. После соблюдения всех правил студентам вручили соответствующие документы и знаки отличия.

Традиционно церемония принесения клятвы приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел. В мероприятии приняли участие представители МВД, Вооруженных Сил Российской Федерации, Департамента образования и науки города Москвы, а также ветераны и общественные деятели.

За официальной частью программы последовала творческая: свои таланты продемонстрировали вокальный ансамбль «ПАТРИОТ» и ансамбль барабанщиц «Золотые погоны». Все присутствовавшие на церемонии также смогли оценить дефиле Роты Почетного Караула.

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