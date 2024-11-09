Двухлетняя девочка из многодетной семьи умерла после отравления
В Тверской области многодетная семья отравилась неустановленным веществом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Причины трагедии, при которой пострадали пять человек, пока не установлены.
В городе Вышний Волочек Тверской области многодетная семья отравилась неизвестным веществом, погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры и СУ СК России по региону.
«По предварительной информации, 7 ноября у членов семьи появились признаки отравления, после чего <…> родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу», — уточнили в надзорном ведомстве.
По имеющейся информации, пострадавшая семья состояла из пары взрослых и троих детей. В ночь на 9 ноября их госпитализировали в больницу с температурой и рвотой.
«В результате резкого ухудшения самочувствия девочка 2022 года рождения скончалась в больнице», — пишет пресс-служба СК.
Чем могли отравиться жители Вышнего Волочка — пока не известно. Правоохранители проводят проверку.
Ранее 5-tv.ru сообщал новые результаты следствия, которые связаны с не менее страшной трагедии — в результате отравления в Красноярском крае в сентябре погибли четверо детей. Позднее в дилище нашли мертвого котенка.
Эксперты обнаружили следы средства от насекомых на посуде в доме, где отравилась семья в селе Красная Сопка.