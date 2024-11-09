«Неукоснительно этому следую»: почему Бурунову нельзя заниматься сексом в машине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Неужели актер прислушивается к наказам звезд?

Знаменитый актер и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов, судя по всему, порой прислушивается к магическим советам. Со всей ответственностью и внимательностью он подошел к наказу волшебного эксперта — теперь знаменитость избегает возникновения внезапной страсти в транспорте. Заниматься сексом в машине или самолете звезде не рекомендуют, о чем Сергей Александрович рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии Ok! Awards «Больше, чем звезды».

Популярный артист летом сходил на сессию к профессиональному астрологу. Специалист по натальным картам и озорная юмористка Олеся Иванченко порекомендовала Бурунову попрощаться с близостью в необычных, движущихся местах, отметив, что у актера Марс находится в Восьмом Доме. Это говорит о «разрушающей» силе энергетики знаменитости, которая, к сожалению, при переплетении с ярчайшими чувствами может привести к несчастью.

Не подходят ни машина, ни самолет, ни поезд, ни космический корабль. Известному пародисту и шоумену в случае необходимости придется немного потерпеть.

«Мне вообще в любом движущемся транспорте запрещено это делать», — серьезно подчеркнул Бурунов.

Теперь Сергей Александрович, как ему и советовали, старается сперва добраться до «места событий». Только вот порой, конечно, случаются непредвиденные обстоятельства, заставляющие артиста играть с судьбой.

«Не то что бы прям неукоснительно этому следую, но я прислушался», — пошутил комедийный актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Сергей Бурунов раскрыл истинную причину своего похудения.