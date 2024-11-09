Фото: Zuma\ТАСС

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Автобус со спортсменами остановили прямо по пути на игру.

На Украине футбольную команду «Полтава» забрали в военкомат прямо перед матчем. Об этом рассказал украинский спортивный журналист Игорь Бурбас.

«Команда СК „Полтава“ которая на прошлых выходных ехала на домашний матч против (футбольного клуба из Черниговской области — Прим.ред.) „Кудровки“. Этот автобус остановили военные, команду после этого отвезли в ТЦК (так на Украине называют военкоматы — Прим.ред.). Как мне сказали, поголовно всем выписали повестки», — сообщил журналист.

По его словам, после визита в ТЦК футболистов все же отпустили на игру, однако, что не удивительно, позитивного настроя на их лицах видно уже не было. В итоге «Полтава» проиграла со счетом 1:2.

В мае текущего года президент* Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, в соответствии с которым все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейший сервис такси на Украине заявил о мобилизации половины водителей своего штата.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.