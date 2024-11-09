«Стало не хватать «мяса»: зачем ВСУ отправили в Курскую область женщину-повара

Фото, видео: www.globallookpress.com/Serhii Hudak; 5-tv.ru

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Военнопленная призвала украинских боевиков добровольно сдаваться в ВС РФ.

В Курской области российские силы взяли в плен Наталью Балаклицкую, которая служила в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ). На допросе в Минобороны РФ военнопленная рассказала, что работала поваром в тылу, однако ее отправили на фронт под угрозой расстрела.

«Я в армию пришла добровольцем. Меня побудило состояние жизни. Я осталась одна, и не понимала, как дальше жить. И вот я пошла в армию. У меня не было ни работы, ни жилья, ни семьи, ни мужа, ни родственников, ни родителей», — поделилась Балаклицкая.

Перед тем, как присоединиться к боевикам, женщина в одиночку воспитывала двоих детей.

По словам военнопленной, ее определили работать в столовую в тылу, однако через какое-то время в бригаде стало «не хватать «мяса». Командование ВСУ наведалось в ту самую столовую, откуда Наталью забрали на фронт, в случае отказа пригрозив расстрелом. Ранее женщина проходила обучение в Англии, поэтому ее определили в бригаду мотострелков.

Балаклицкую отправили в Курскую область. Обещали сменить через семь дней, однако на подмогу так никто и не пришел. Находясь в блиндаже со своим сослуживцем, Наталья услышала приближение российских военных.

«И потом в нашу норку начали залетать пули от автомата. И потом уже они подошли почти под норку, и мы выходим сказать: «Мы сдаемся в плен, без оружия», — рассказала женщина.

Балаклицкая обратилась с украинским боевикам и призвала их сдаваться в плен, не оказывая сопротивление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевик рассказал о положении ВСУ на купянском направлении.