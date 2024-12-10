«Это почти невозможно»: почему звездным парам тяжело строить отношения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В год семьи пострадали многие звездные пары, однако причина чаще всего одна — двум ярким и творческим людям тяжело сосуществовать вместе.

Отношения — это тяжелый, и требующий длительного времени, процесс. Однако, не всегда эти усилия приводят к красивой счастливой картинке, а разводящиеся звездные пары — яркое тому подтверждение. В чем сложность построения любовных взаимоотношений у артистов, выяснил корреспондент 5-tv.ru на премии Ok! Awards «Больше, чем звезды».

«В паре кто-то должен принести себя в жертву звезде, то есть жить его успехами. Только тогда этот союз, этот брак будет более, скажем так, органичным, счастливым. То есть, в паре кто-то должен быть поклонником другого человека и его творчества, чтобы помогать — его мотивировать и поддерживать», — поделилась мыслями певица Зара.

Однако, с коллегой по цеху далеко не все артисты солидарны. Например, ST убежден, что любые взаимоотношения имеют право на успех, если построены между мужчиной и женщиной, вне зависимости от того, медийны они или нет.

«А почему нет? У нас есть очень много замечательных пар: Олег Газманов с женой, 36 лет, по-моему; Владимир Пресняков с супругой, они, по-моему, 19 лет вместе. Очень много хороших примеров. Просто мы часто обращаем вектор своего внимания не туда», — высказался рэп-исполнитель.

А вот Elman воздержался от каких-либо комментариев, потому что супруга далека от мира шоу-бизнеса. Конечно, она так или иначе ведет социальные сети, ей это нравится, однако ни о какой сольной карьере не было речи.

«В принципе у меня достаточно активная в соц. сетях супруга, но у нас нет никаких соревнований. Мы просто живем обычной семейной человеческой жизнью», — рассказал артист.

Екатерина Волкова редкий гость на красных дорожках, но тоже не удержалась от комментария. Звезда «Ворониных» уверена, что все зависит от востребованности партнеров. Если она оба преуспели в своем деле, то отношения наоборот будут гармоничны и полны счастья.

«У женщины одни роли, у мужчины другие. Если они оба востребованы, конкуренции не бывает никакой абсолютно. Хуже когда кто-то больше востребован, кто-то — меньше: вот тогда ревность, тогда сложнее. А когда оба — это прекрасно», — отметила актриса.

Безусловно, на этот вопрос лучше всех может ответить супруга рэп-исполнителя ST — Ассоль. Несмотря на трудности и внутренние барьеры, пара не просто продолжают строить семью вместе, но и развиваются в одной сфере, не «наступая друг другу на пятки». По мнению самой телеведущей, секрет здоровых и крепких уз между двумя медийными людьми заключается именно во взаимопонимании и уважении.

Судя по всему, в отношения вступать можно с разными партнерами, вне зависимости от того, медийные ли они люди или нет, важно — вопреки всем невзгодам поддерживать друг друга всецело.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST решил сменить имидж.