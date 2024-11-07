Яркое месиво: звезды на красной дорожке премии Ok! Awards
Актеры, музыканты, телеведущие — в списке только главные ньюсмейкеры 2024 года.
Конец года всегда для звезд нашей великой эстрады насыщен, а премия Ok! Awards «Больше, чем звезды» — яркое тому подтверждение. Артисты успели не только получить награды и хорошо провести время друг с другом, но и поговорить о наболевшем.
В чем пришел ST на дорожку, о каких новых увлечениях рассказал Киркоров, в чем секрет здоровых отношений, куда поступит дочка Мороз, когда выйдет замуж Ани Лорак — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Вечно молодая Дарья Мороз премьеру посетила со своей дочкой Анной. Дамы были в настолько хорошем настроении, что рассказали подробности личной жизни: чадо над вопросом о профессии не задумывалась, но творчеством заниматься любит.
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А вот Филипп Киркоров приехал только к концу вечера, и не один — артиста, как и следовало ожидать, сопровождала Margo. Главная звезда эстрады честно заявил, что шляпы — его новая любовь, а дальше — больше!
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Красок этому вечеру добавила Регина Тодоренко со своим супругом — Владиславом Топаловым. Пара охотно общалась с журналистами: на вопрос об инвестициях муж телеведущей показал на свою возлюбленную.
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Сергей Бурунов на дорожке был традиционно приветлив, но скромен. Редкий гость светских мерпориятий при этом не пропускает церемонию журнала «Ок!». Вот, что значит уважение.
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Анна Пересильд снова в интересном образе. Несмотря на откровенный наряд, вела себя достаточно скромно. Хотя какая разница, главное, что мама одобрила, а Вадим Верник доверил стать его соведущей!
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Полина Гагарина не перестает удивлять: вновь роковой образ. Должно быть, артистка до сих пор не отошла от своего перфоманса в Лужниках, иначе тяжело объяснить ее тягу к разговорам об уже давно прошедшем концерте.
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Яна Рудковская, как всегда, блистала. Однако, многие отметили лишние килограммы артистки. С чем это связано: неудачно подобранный корсет или переедания — неизвестно.
7/14 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Наталья Подольская и ее шикарное платье поразили наповал настолько, что скромно стоящему Никите Кологривому, тяжело было устоять.
8/14 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Лучезарная Ассоль и ее total white. На вопрос о том, в чем секрет отношений с ST ответила просто — «во мне».
9/14 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Один из победителей премии — Игорь Верник. В этот раз был вместе с сыном. Григорий, к слову, поделился творческими планами и рассказал, что рад любым сравнениям с отцом.
10/14 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Совсем скоро весь шоу-бизнес будет праздновать свадьбу Ани Лорак. Когда именно и при каких обстоятельствах — неизвестно. Но мы ждем!
11/14 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
А вот Владимир Селиванов сегодня был откровенен, как никогда ранее. И про бывшую супругу поговорил, и про нынешнюю. Даже вопрос алиментов не упустил. Но жену дома оставил — с ребенком то кому-то надо сидеть.
12/14 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Дорожка на премии оказалась волшебной, ведь даже Екатерина Волкова решила поговорить с журналистами. Призналась: на материальных ресурсах мужчины далеко не уедешь — нужно любить человека!
13/14 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Неожиданно и приятно — вот так можно описать образ ST. Рэпер хоть и сказал, что для него важнее платье жены, но мы-то знаем его любовь к классическим костюмам.
14/14 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев