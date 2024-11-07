Яркое месиво: звезды на красной дорожке премии Ok! Awards

Конец года всегда для звезд нашей великой эстрады насыщен, а премия Ok! Awards «Больше, чем звезды» — яркое тому подтверждение. Артисты успели не только получить награды и хорошо провести время друг с другом, но и поговорить о наболевшем.

В чем пришел ST на дорожку, о каких новых увлечениях рассказал Киркоров, в чем секрет здоровых отношений, куда поступит дочка Мороз, когда выйдет замуж Ани Лорак — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.