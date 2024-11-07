Сергей Лавров прибыл в Астану с дипломатическим визитом

Фото, видео: Цуканов Павел/ТАСС; 5-tv.ru

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Глава российского МИД будет обсуждать подготовку к встрече Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева.

Сильной метелью и пронизывающим ветром встретила Астана министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава российского МИД прибыл в Казахстан для обсуждения подготовки к предстоящему государственному визиту в страну Владимира Путина.

Кроме того, состоятся переговоры с его казахским коллегой Муратом Нуртлеу. Дипломаты обсудят двустороннюю повестку дня, взаимодействие в рамках объединений и актуальные международные вопросы. Также запланировано подписание плана мероприятий по сотрудничеству на ближайшие два года.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи встретилась 1 ноября со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе встречи она выразила уверенность в победе России в конфликте на Украине, и отметила, что Пхеньян будет оказывать всестороннюю поддержку Москве «до победного дня». В тот же день главы МИД России и КНДР приняли участие в торжественной церемонии открытия на Ярославском вокзале мемориальной доски, посвященной приезду экс-главы Северной Кореи Ким Ир Сена в СССР в 1949 году.