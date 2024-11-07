Администрация Байдена намерена успеть выделить Киеву $6 миллиардов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cpl. Austin Fraley; 5-tv.ru

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Однако Трамп, став президентом, может вернуть закупленное оружие обратно.

На фоне нервозности в Киеве уходящая администрация демократов в Вашингтоне готовится сделать Украине прощальный подарок. По данным издания Politico, президент Джо Байден хочет успеть до инаугурации Трампа 20 января выделить режиму Зеленского еще шесть миллиардов долларов.

При этом, дойдут ли оружие и боеприпасы, закупленные на эти деньги, до самой Украины — большой вопрос. Ведь доставка подобных грузов обычно растягивается на недели и даже месяцы. А значит новый главнокомандующий сможет остановить транспортировку ценного груза и лишить Незалежную помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что около $600 миллионов выделит Украине Всемирный банк. Известно, что деньги пойдут на развитие малого и среднего бизнеса, а также на общее совершенствование бизнес-сферы. Программа выделения средств рассчитана до 2027 года. К тому моменту Украина должна получить до миллиарда долларов. Пока не совсем ясно, придется ли Незалежной эти немалые средства отдавать или это безвозмездное вложение.