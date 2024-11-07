«Суперкам» обнаружил пункт воздушной разведки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Красильников Станислав/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Его координаты были оперативно переданы в штаб, цель уничтожена.

В ходе ведения воздушной разведки расчет БПЛА «Суперкам» группировки войск «Запад» выявил командный пункт ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе разведки был также обнаружен пункт воздушной разведки ВСУ. Его координаты были переданы на пункт управления — через несколько минут ударами САУ «Мста-С» цель была уничтожена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.