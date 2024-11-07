Познер ответил обвинившему его в ненависти к русским Михалкову

Познер ответил на обвинения в ненависти к русским: Ответьте сами на этот вопрос

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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По мнению знаменитого режиссера, телеведущий должен жить за границей. А он тем временем возвращается на российское телевидение.

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков был крайне недоволен возвращением телеведущего Владимира Познера на Первый канал после длительного перерыва. В эфире своей авторской программы он назвал журналиста «гениальным предателем» и высказал уверенность в том, что это мнение разделяют многие граждане страны. По мнению кинодеятеля, Познеру нечего делать на российском телевидении.

«Человек, который должен жить за границей. Он ненавидит русских. Зачем в России живешь? Уезжай. Да, он профессиональный и хороший ведущий. Но профессия и талант — это разница», — говорил Михалков.

Телеведущий не спешил отвечать на атаку Никиты Сергеевича, так как по собственным словам даже ее не смотрел. Но такие громкие заявления не обошли Познера стороной, и он решил прокомментировать часть, касающуюся патриотизма и ненависти. Как отметил журналист, если считать родиной исключительно место, где родился, то он, скорее, француз, так как появился на свет в Париже. Но работой в РФ дорожит и прощаться совершенно не готов.

Режиссер Никита Михалков. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Ну, так получилось, родился во Франции. Если есть вопрос, патриот ли я России, то говорю просто: посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос… И, конечно, по своему желанию никуда не уеду. Уеду, только если не смогу работать», — заключил Владимир Владимирович в беседе с изданием «Абзац».

А теперь о резонансном возвращении. В сентябре стало известно, что на Первом канале покажут восьмисерийный фильм Познера «Турецкая тетрадь». Многие сочли, что ведущий возобновляет работу на российском телевидении, однако сам он с этим не вполне согласен. Судя по всему, о постоянном трудоустройстве речи не идет. Это, как сказал журналист в интервью Lenta.ru, преувеличение. И если его фильм выйдет в эфир на Первом, то сам Познер на нем просто «появится».

Ранее, писал 5-tv.ru, у Никиты Михалкова родился второй правнук. Всего у 79-летнего режиссера четверо детей и 11 внуков.