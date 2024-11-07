Жители Петербурга стали жертвами «мебельного мошенника»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Они оплатили покупку шкафов и кухонных гарнитуров, но ничего не получили и остались с долгами.

Десятки жителей Петербурга стали жертвами афериста, который открыл свой мебельный салон, но сил у него хватило только на то, чтобы собрать с клиентов деньги. Бизнесмен долго бегал от обманутых заказчиков, но на его след удалось выйти с помощью корреспондента «Известий» Анастасии Репиковой. Оправдания махинатора оказались очень странными.

Ольга Гомаюрова не может сдержать слез. Гора коробок в прихожей ежедневно мозолит глаза. На их месте должен стоять шкаф — рассказывает девушка. Заказала его на мебельной фабрике через онлайн-платформу еще два месяца назад. Вместо обещанной прихожей — непогашенный кредит на 55 тысяч рублей.

«Скинули мне ссылку на оформление рассрочки. Ну, и потом дальше уже выяснилось, когда я рассрочку эту якобы подписала, что это идет просто обычный банк. Год мне платить, прихожей нету», — говорит Ольга Гомаюрова, пострадавшая.

Еще одна пострадавшая — Елена — показывает свою гору проблем.

Не хватает только шкафов. Татьяне Ким куда больше — кухонного гарнитура. За его изготовление и доставку она отдала больше двухсот тысяч рублей. На руках — переписка, договор и чеки об оплате.

«С дизайнером у нас было последнее утверждение всех проектов 25 июня. С этой даты начинается отчет производства. До 7 августа мне должны были доставить кухню», — рассказывает Татьяна Ким, пострадавшая.

Всего таких пострадавших 13. А виновник, рассказывают клиенты, один — предприниматель Глеб Чернышов. Именно с ним все они заключали договор. По словам людей, он обещал бесплатные замеры, проект, доставку и стоимость, которая не бьет по карману. Рассказывал и про собственное производство. Развеять сомнения помогал дизайнер, который делал замеры. Сейчас он уверяет, что и сам заблуждался.

«Было понятно, что это может расстянуться и на два месяца, и на три, да, непонятные сроки, но у меня не было сомнений, что установят», — вспоминает Виктор, дизайнер.

До последнего надеялись и клиенты. Но устали ждать и написали заявление в полицию. Пострадавшие могут обратиться в суд.

«По закону о защите прав потребителей взыскать уплаченные денежные средства по договору, плюс судебную неустойку, пени, штрафы. И все это индивидуальный предприниматель со своих счетов или своего имущества должен будет компенсировать», — отмечает Павел Аринушкин, юрист.

В суд уже обратился и сам Глеб Чернышов. Только с другим запросом.

«По факту я банкрот, документы я подал в суд. Если бы у меня были деньги, я бы оплатил сейчас заказ и вывез, но все, что от меня сейчас требуется, все, что я могу и сделаю помогают людям, чтобы они получили свою мебель», — говорит Чернышов.

Для этого Чернышов предлагает сотрудничать напрямую с фабрикой. Нужно внести лишь недостающую сумму. Вот только производство за тысячу километров от Петербурга — в Кузнецке. И проверить реальность заказов люди по-прежнему не могут. На их просьбы прислать фото или видео доказательство никто не реагирует, а второй раз брать кота в мешке они уже боятся.