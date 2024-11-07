Проверено временем: для спуска на воду ледокола «Чукотка» использовались петровские технологии

Фото, видео: Демьянчук Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Само судно было создано по заказу госкорпорации «Росатом».

В Петербурге вчера произошло событие, которое должно укрепить позиции России в мировой торговле. На территории Балтийского завода спущен на воду самый мощный в мире ледокол — «Чукотка». Он пополнит российский атомный флот. Уникальное судно покажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Пока ледокол стоит на стапеле, можно оценить всю его мощь. Эта белая полоса — ватерлиния. Все, что ниже нее — будет под водой. А это огромные гребные винты, всего их три, и каждый весит по 55 тонн.

Его сверхпрочному, укрепленному корпусу не страшны никакие льды. Чтобы спустить на воду — используют проверенные временем, еще петровские технологии.

«Под понтонами под желтыми упорами „насалка“. Это химический состав состоящий из жиров, парафина, химических примесей, на котором спускается заказ на полозья», — объясняет Павел Ельфимов, старший строитель по корпусной части ледокола «Чукотка».

«Спуск разрешаю», — разрешение на спуск атомохода дает Владимир Путин.

Меньше чем через минуту ледовый гигант оказывается в Неве, где ему явно тесно. Достраивать его будут теперь на воде. Корабелам понадобится для этого еще два года.

«Чукотка» — это пятый ледокол проекта «22220». Длиной почти в два футбольных поля, шириной с Невский проспект. Его наибольшая высота будет достигать 59 метров, что сопоставимо с высотой 18-этажного дома.

«Создание таких мощных современных судов — еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так, на базе собственных технологий и прорывных научных решений, должна развиваться вся отечественная экономика», — заявил президент России Владимир Путин.

Уникальные суда для работы в Арктике строятся по заказу «Росатома». Россия обладает половиной всего ледокольного флота мира, а атомаходов, кроме нас, вообще ни у кого нет. И едва ли можно переоценить его значимость для России, 65% территории которой расположено в зоне вечной мерзлоты. А значит, флот будет только расти.

«Продолжением этой серии станут атомоходы „Ленинград“ и „Сталинград“, а флагманом будет уникальный атомный ледокол России типа „Лидер“ на 120 МВт», — заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Внутри у «Чукотки», как и его близнецов «Арктики», «Сибири», «Урала», «Якутии», — два мощных реактора. Автономность хода — семь лет. По сути, его нахождение во льдах ограничивается лишь запасами продовольствия. Мощный ледокольный флот нужен России для обеспечения своих территорий и для развития Северного морского пути.

«В целом, нам предстоит заметно нарастить безопасность и надежность судоходства в этом регионе. Для этого продолжим улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, будем модернизировать структуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые к ним железнодорожные магистрали», — перечислил Владимир Путин.

Контейнеры с грузом из Шанхая по высоким широтам идут до Москвы на две недели быстрее, чем через Суэцкий канал.

«Уже более трех миллионов тонн транзитных грузов перевезено за счет перенаправления грузов с западных маршрутов на восточные, 40% — рост к прошлому году. Мы видим практически возрастающий интерес дружественных стран. С правительством Китайской Народной Республики работаем в рамках специальной подкомиссии, действует российско-индийская рабочая группа по СМП», — заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Президент напомнил, уже к 2030 году по Севморпути должны перевозить 100 миллионов тонн грузов в год. А для этого как раз и нужны современные ледоколы, в строительстве которых России нет равных в мире.