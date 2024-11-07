Байден и Харрис поздравили Трампа с победой

Фото, видео: Reuters/Rebecca Cook; 5-tv.ru

Окончательные итоги выборов в США объявят только в январе.

В начале — последние цифры по голосованию в США. Данные меняются достаточно медленно и, надо предупредить, что они не официальные. Это результаты из каждого штата, которые пока собирают и публикуют только ведущие американские медиагруппы. Единственное, в чем сходятся все СМИ, в том что побеждает Трамп. Причем не только в республиканских, но практически во всех демократических штатах.

На данный момент цифры такие 224 — у Харрис, против 292 — у Трампа. Это уверенная победа, даже несмотря на то, что голоса подсчитаны еще не везде. Пять штатов — Мэн, Аризона, Мичиган, Невада и Аляска — пока еще не выдали окончательный результат. В Аризоне так, вообще, обработано только 60% бюллетеней, но на общий результат это уже не повлияет. Тем более, что только в Мэне впереди Харрис, остальные за Трампа.

Общее настроение от результатов выборов можно проследить по обложкам ведущих американских и европейских журналов. У них черно-белый траур. В отличии от тех, для кого эти выборы стали просто игрой. Вот результаты крупнейшей ставки у букмекеров. Человек внес 18 миллионов долларов на победу Трампа, а заберет 29 с половиной миллионов.

Что касается демократов, они явно в трауре. Несколько минут перед телекамерами появилась Харрис. Впервые после проигрыша, вся в темном и у нее явно нет сил на свой фирменный смех. До этого она уже позвонила и поздравила Трампа, после этого победителю набрал и Байден. О настроениях после голосования расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

В парке Эллипс перед Белым домом — только журналисты, которые приходят сюда по уже сложившейся за эти дни привычке, чтобы сделать красивый план. Заявлений от нынешней администрации не планируется. Официально победителя выборов объявят только 6 января.

С другой стороны Белого дома мексиканский художник рисует картину в стиле постимпрессионизм. Говорит, начал писать сразу, как услышал, что Трамп побеждает. Заканчивает — уже здесь. На ней обнимаются будущий 47-й президент и лидер Мексики Клаудия Шейнбаум.

«У нас новый президент. Трамп вступает в должность. Так что, как мне кажется, эта фреска символизирует единство», — говорит художник Роберто Маркез.

В отличии от спокойного Вашингтона, этой ночью не спала Флорида — там у Трампа штаб. По правилам голосования в Штатах, побеждает тот, кто наберет 270 голосов выборщиков. Только когда стало понятно, что тренд точно не поменяется, Трамп вышел на сцену.

«Я буду бороться за вас, за ваши семьи, за ваше будущее. Каждый день я буду бороться за вас со всей силой. Я не успокоюсь, пока мы создадим безопасную, сильную и процветающую Америку, которой заслуживают наши дети и которой заслуживаете вы. Это станет поистине золотым веком Америки», — заявил Дональд Трамп.

На сцене вместе с Трампом — его соратники: Илон Маск, Роберт Кеннеди-младший, Джей Ди Вэнс — ему теперь достанется должность вице-президента.

«Под руководством Трампа мы никогда не прекратим бороться за вас, за ваши мечты, за будущее ваших детей. И после крупнейшего политического возвращения в истории США мы обеспечим крупнейшее экономическое возрождение в истории США», — сказал Вэнс.

Это только первые эмоции. Покидает сторонников Трамп под знаменитую песню YMCA.

До последнего сторонники Дональда Трампа будто боялись выходить на улицы демократического Нью-Йорка. А потом — началось! Прямо у небоскреба Trump Tower.

Республиканцы, похоже, берут большинство в Конгрессе, до этого за ними была только палата представителей. Выборы — одновременно с президентскими. И сейчас демократы по всей стране пытаются осознать: что это было? Ведь они так старательно месяцами утюжили Трампа. Заводили уголовные дела, называли его фашистом, а сторонников — мусором.

«Я вижу результат сегодняшнего вечера как месть простого американского рабочего класса, анонимного американца, которого разбили, унизили и зажали», — говорит аналитик CNN Скотт Дженнингс.

Камала Харрис, которая сделала штаб в родном Говардском университете в Вашингтоне, так к избирателям и не вышла.

Накануне она появилась перед журналистами и зачем-то разыграла театральную сцену. Кто-то из окружения передает ей телефон, на связи якобы ее сторонник.

«О, вы проголосовали! Спасибо!», — говорила Харрис.

Вот только на телефоне, который Харрис повернула к журналистам — никакого звонка нет, открыто приложение видеокамеры. Похоже, никакого диалога не было вовсе. А ведь совсем недавно Харрис безудержно смеялась на каждом митинге, унижая Трампа.

Словно воды в рот набрали голливудские звезды, которые тоже издевались над Трампом и обещали эмигрировать, если он победит: Роберт Де Ниро, Майли Сайруз, Шер. Плачет в соцсетях рэперша Карди Би, она разогревала публику на митингах Харрис.

Такими же примерно слезами заливалась восемь лет назад Хиллари Клинтон, она тоже тогда проиграла Трампу. Вторая попытка демократов посадить в Овальный кабинет женщину — тоже оказалась провальной.