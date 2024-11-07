«Показываю, как ходят в туалет»: Боня поделилась лайфхаком для альпинистов

Виктория Боня показала устройство, с помощью которого ходят в туалет в горах

Фото, видео: Shootpix/ABACA/ТАСС; Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru

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Чтобы продемонстрировать, что устройство работает, звезда справила нужду на камеру.

Блогер и телеведущая Виктория Боня сняла видеоурок о том, как ходить в туалет в горах. Ролик она опубликовала в своих соцсетях.

«Показываю, как ходят в туалет в горах», — интригующе подписала ролик звезда.

На кадрах Виктория, действительно, наглядно демонстрирует специальное устройство, напоминающее воронку для наливание жидкостей в узкое горло бутылки. Это приспособление делает походы в туалет для женщины более комфортными в суровую погоду и в чем-то схожими с… мужскими.

Видео вызвало оживленные обсуждения среди подписчиков, многие из которых отметили полезность «волшебного» устройства не только для любителей активного отдыха, но и для тех, кто постоянно стоит в пробках.

Телеведущая давно увлекается горным туризмом. На данный момент она пытается покорить Эверест, самую высокую вершину мира.

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