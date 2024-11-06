ЦАХАЛ нанесла удар по командным центрам «Хезболлы» в районе Бейрута

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

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В Израиле уверены: ливанское шиитское движение намеренно прикрывается мирными жителями.

Израиль нанес удары по командным центрам ливанского шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахии. Об этом стало известно из Telegram-канала ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад в ходе атаки разведанных целей ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам, складам оружия и <…> инфраструктуре в районе Дахия в Бейруте», — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла» намеренно укрывает свои объекты среди домов мирного населения, что бы использовать местных жителей как живой щит.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате ударов Израиля по Ливану погибло около 30 человек.