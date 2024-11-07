Ви из BTS выпустит новую версию хита White Christmas с Бингом Кросби

Фото: www.globallookpress.com/Efren Landaos

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Такой сюрприз для поклонников исполнитель готовит в преддверии Рождества.

Южнокорейский певец Ким Тэ Хен, более известный как Ви из группы BTS, выпустит обновленную версию классического рождественского хита White Christmas. В композиции можно будет услышать голос самого Ви и покойной легенды Бинга Кросби. Об этом сообщил лейбл Geffen Records в своих социальных сетях.

В преддверии Рождества лейбл опубликовал интригующий видеотизер в социальных сетях. На фоне темного зимнего неба падают снежинки, а в описании к видео красовались хэштег #BTSArmy и ссылка на подписку для получения обновлений. Ссылка вела на страницу, где, наряду с BTS, было упомянуто имя Бинга Кросби.

Бинг Кросби. www.globallookpress.com/Â©Beitia Archives

Этот пост мгновенно вызвал любопытство фанатов. Все понимали, что это намек на большой сюрприз, который готовит Ким Тэ Хен. Вероятно, он станет данью уважения наследию Бинга Кросби, поклонником которого южнокорейский исполнитель является уже очень давно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Южной Корее обвинили КНДР в борьбе с музыкой BTS.