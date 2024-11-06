В результате ударов Израиля по Ливану погибло около 30 человек

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

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Еще 35 местных жителей получили ранения.

В результате ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по провинции Баальбек-Хермель, расположенной на юго-востоке Ливана, погибли около 30 человек, еще 35 получили ранения разной степени тяжести. Об этом губернатор Башир Ходр написал на своей странице в соцсетях.

«Сегодня по провинции Баальбек-Хермель было нанесено 20 ударов, в результате погибли 30 человек и 35 пострадали», — сообщил Ходр.

По его словам, последние атаки Израиля были самыми близкими с начала эскалации конфликта к храмовому комплексу Баальбек (Храм Юпитера). К тому же, одна из ракет упала на парковку рядом со строением, также был нанесен серьезный ущерб археологическому району Маншея.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал способ разрешения конфликта на Ближнем Востоке.