Британская актриса Кристин Скотт Томас вышла замуж за главреда Bloomberg

Фото: www.globallookpress.com/Lionel Guericolas

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Пара тайно встречалась на протяжении пяти лет.

Номинантка премии «Оскар», британская актриса Кристин Скотт Томас вышла замуж за главного редактора Bloomberg News Джона Миклетвэйта. Об этом звезда кино рассказала в подкасте Ruthie's Table 4.

Томас всегда тщательно скрывала свою личную жизнь. Однако на этот раз 64-летняя актриса призналась, что их тайная свадьба с 62-летним главредом состоялась еще в сентябре. Церемонию провели на родине супруга в графстве Ратленд, а меню состояло из британских блюд.

Кристин призналась, что самый трогательный подарок на свадьбу ей преподнесла сестра.

«Она получила все семейные рецепты, которые собирала мама, от моей прабабушки в Шотландии до других бабушек по обе стороны семьи. Она отсканировала их и сделала из них книгу для меня», — рассказала Томас.

Со своим бывшим мужем — гинекологом Франсуа Оливенном — Томас развелась еще в 2005 году. Тогда она шутила, что, вероятнее всего, больше не встретит свою любовь. К счастью, судьба распорядилась иначе и пять лет назад актриса начала встречаться со своим нынешним супругом.

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