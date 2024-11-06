«Такой же, как Путин»: Песков рассказал о будущем президенте России

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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При этом спикер Кремля подчеркнул, что выбор главы государства всегда стоит за россиянами.

Будущий президент России будет таким же, как действующий глава государства Владимир Путин. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

«Такой же, как Путин. И в любом случае такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», — ответил Песков на вопрос, каким должен быть следующий президент РФ.

Говоря о будущем России, спикер Кремля заявил, что страна останется сильным и уважающим другие страны государством. Он также подчеркнул, что РФ продолжит искать партнеров, которые готовы к мирному, основанному на взаимном уважении, сотрудничеству во всех сферах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков опроверг вмешательство России в выборы американского президента. По его словам, РФ не вмешивается в дела иностранных государств, а также не позволяет другим странам влиять на свои внутренние процессы.

Он также ответил на поступавшие новости об угрозах взрывов на американских избирательных участках, которые были запущены якобы с российских доменов. Песков вновь подчеркнул, что в Кремле не имеют отношения к подобным провокациям, а также заявил, что Россия отвечает за проведение своих, внутренних выборов.