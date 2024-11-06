Фото, видео: Сергей Бобылев/ТАСС; Пресс-служба ФТС; 5-tv.ru

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В ее багаже обнаружили незадекларированные украшения.

«Мисс Россия 2015», первую вице-мисс мира 2015 и модель Софию Никитчук заподозрили в контрабанде ювелирных украшений. Проверку проводит Федеральная таможенная служба (ФТС) в столичном аэропорту «Внуково». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что обладательница громких титулов пока не задержана. При этом в пресс-службе ФТС отметили, что модель прилетела в аэропорт «Внуково» из Ниццы транзитным рейсом через Стамбул. Когда россиянка прошла в «зеленый» коридор, в ее багаже обнаружили часы Patek Philippe, золотое колье и кольца Cartier. Выяснилось, что эти украшения модель не задекларировала.

Сама Никитчук пояснила сотрудникам ведомства, что не задекларировала их, потому что эти украшения — ее личные вещи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о контрабанде стратегически важных товаров и уклонении от уплаты таможенных платежей. Никитчук грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таможенники перехватили в Шереметьево заказанную россиянином книгу о Зеленском*.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти