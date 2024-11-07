Завершилась российская кругосветная экспедиция

Фото, видео: 5-tv.ru

Моряки преодолели 65 тысяч километров за три года.

Финал большого путешествия, в котором, кажется, было все: от нападения акул у берегов Австралии до крушения судна в Тихом океане. Сегодня завершилась трехлетняя кругосветная экспедиция для группы мореплавателей. Преодолев тысячи километров и десятки стран, отважные сибиряки добрались до родной земли. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко узнал о дальнейших планах команды.

Больше трех лет пути, 65 тысяч километров, 32 страны. Евгений Ковалевский и Станислав Березкин официально обогнули земной шар. И наконец вернулись домой.

Они встали в один ряд с Крузенштерном, Литке и Беллинсгаузеном. А в чем-то даже превзошли — те на экспериментальных тримаранах по океанам не ходили. По сути это большой надувной плот из составных частей.

Стартовали 1 июля 2021 года, дальше остановились во французском Бресте, пересекли Атлантику, потом бразильское побережье, и Ушуая — порт в Аргентине. Наконец, Тихий океан и нападение акул на пути от Вануату до Австралии.

Тримаран атаковали морские хищники — куки-каттеры, в длину, не больше метра. Но нападают на все, что видят в воде, даже подводные лодки. В итоге прогрызли воздушные баллоны кормы и судно начало тонуть.

«У нас уже корма как „Титаник“ погружается и мы начинаем опускаться в воду. Я беру спутниковый телефон — Юля объявляй СОС, Юля звонит австралийцам, через 45 минут повезло подошел быстро корабль», — вспоминает Евгений Ковалевский, руководитель экспедиции, «По пути русских кругосветных мореплавателей».

Еще одно кораблекрушение моряки пережили в Чили у острова Пасхи. Тогда у судна оторвало рулевое устройство и оно полностью потеряло управление.

В Австралии пересели на другую лодку. Удобств на таком судне почти нет — чистили зубы и мыли голову морской водой, несли постоянные вахты по шесть часов, чтобы не сбиться с курса.

Стоя за этим штурвалом, Ковалевский и Березкин прошли вторую половину пути — от берегов Австралии. Видели Большой барьерный риф и Суэцкий канал. И наконец, вернулись туда, где все начиналось — на набережную Кронштадта.

Временными членами экипажа был бразильский матрос русского происхождения Егор Музилеев и его собака породы чихуа-хуа. В Аргентине участники экспедиции писали географический диктант, на Таити, впрочем, как и везде, занимались народной дипломатией. Провели 300 встреч в которых участвовали 45 тысяч человек.

«Обычные люди в 32 странах. Ни разу ни одного негативного взгляда, в нашу сторону ни слова негативного. Обычные люди очень уважительны к русским», — Евгений Ковалевский, руководитель экспедиции, «По пути русских кругосветных мореплавателей».

На ближайшие несколько лет путешествий для них хватит — пора отдохнуть, с пользой для общества, конечно. В Томске Ковалевский и Березкин планируют открыть креативное пространство — место похожее на музей, где путешественники будут рассказывать о своих приключениях, а школьники и студенты смогут получить дополнительное географическое образование.