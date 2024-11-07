Лидеры ЕС прорабатывают план совместных действий после возможной победы Трампа

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В Европе опасаются уменьшения финансирования Киева и структур НАТО.

А вот некоторых европейских лидеров уже успели обвинить в двуличии. Так, например, премьер-министра Италии Мелони раскритиковали за слишком комплиментарную телеграмму Трампу, и тут же напомнили ей недавние горячие объятия с Байденом. А канцлер ФРГ Шольц и президент Франции Макрон даже специально созвонились, когда стало понятно: Европе, вероятно, предстоит жить по-новому. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжит тему.

Возвращается не только Трамп, но и антитрамповское движение — агрессивные эко-активисты напали в Лондоне на американское посольство, залив здание жгучей оранжевой краской в знак протеста.

А вот сами американцы вернули Трампа в Белый дом без всяких «но» и «если».

«Многих в самом деле привлекает то, что он предлагает, включая массовые депортации нелегальных мигрантов и сворачивание курса на глобализацию вместе со всей зеленой повесткой», — написали в Financial Times.

В Европе разве что ярый трампист Виктор Орбан назвал это переизбрание «величайшим возвращением».

«Для всего мира это означает надежду на мир. В начале года мы надеялись, что к концу года сторонники мира окажутся в большинстве на Западе и мы победим сторонников войны. Сейчас для этого есть огромный шанс», — говорит Орбан.

Все остальные поздравляют как будто бы сквозь зубы. Макрон, Шольц… Приходится признавать, конечно, победу, и разчитывать хоть на какое-то сотрудничество в условиях, когда Америка снова — fist.

«Это трансатлантическое сотрудничество выгодно обоеим сторонам. ЕС и США — это сравнимые по размеру экономические пространства, связанные теснейшими экономическими отношениями по всему миру», — утверждает канцлер Германии Олаф Шольц.

Генсеку НАТО тоже пришлось, в самом деле, пересилить себя, чтобы сделать заявление. Говорят, Марка Рютте специально выбирали на эту роль — переговорщика с непредсказуемым республиканцем.

«Я только что поздравил Дональда Трампа с его избранием на пост президента США. Его лидерство вновь станет прочным ключом к сохранению нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности, чтобы снова начать работать с ним, чтобы продвигать мир через силу, через НАТО», — сказал Генсек НАТО Марк Рютте.

Альянс, который Трамп еще во времена своего первого президентства не жаловал, обещая распустить. Другого отношения и теперь ждать не приходится.

«Человек, который определяет политику НАТО — это в значительной степени президент Америки. В НАТО нельзя ничего сделать против США, а без США можно сделать очень мало», — говорит Гуннар Бек, экс-депутат европейского парламента.

И все это в разгар ожесточенных конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Но если в Израиле буквально чокаются в прямом эфире — именно при Трампе был признан Иерусалим и создано соглашение Авраама, он и сейчас высказывается за продолжение ударов по Газе и объектам в Иране — то вот у Киева перспективы поддержки куда более мрачные, учитывая, как Трамп во время кампании отзывался о бесконечных поездках Зеленского по миру с протянутой рукой.

«Я считаю Зеленского величайшим торговцем в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов», — сказал как-то Тамп.

В Киеве на это привычно хамили в ответ. Теперь Зеленский пришел с самой длинной поздравительной телеграммой, точно с покаянным письмом, расчитывая хоть на какую-то помощь.

Но расчитывать, похоже, придется или только на свои силы или на остатки былой поддержки, которая сейчас целиком и полностью взвалять на Европу.

А ей самой бы выстоять в условиях весьма напряженных отношений с такой американской администрацией. Появился даже термин — «трампоустойчивость» к вероятной торговой войне и разрыву прежних трансатлантических отношений. Глава германского МИД подумывает даже о строительстве собственной коллективной обороны, считай — европейской армии.

«Для меня и для нас очевидно, что теперь нам, европейцам, придется взять на себя еще большую ответственность за политику безопасности. Сегодня, завтра, послезавтра. За себя. За наших детей. Мы готовы к этому!» — говорит Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии

Уже завтра этому будет посвещена отдельная и, как сообщается, экстренная дискуссия на саммите в Будапеште, о дальнейших действиях ЕС, включая и вовсе не гарантированную поддержку Киева со стороны Вашингтона. Победа Трампа всех застала врасплох.