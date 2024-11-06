В Сети появился «список мести» Трампа
Politico публикует список лиц, которым Трамп обещал отомстить после победы
Фото: www.globallookpress.com/Brendan McDermid
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Он грозился «добраться» до этих людей, когда одержит победу на президентских выборах.
Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп неоднократно оглашал список людей, которым планирует отомстить, когда вновь займет пост главы Соединенных Штатов. Об этом пишет издание Politico.
В этот список входят: действующий хозяин Белого дома Джозеф Байден, его сын Хантер, вице-президент Камала Харрис, бывший американский лидер Барак Обама, экс-госсекретарь Хилари Клинтон, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и многие другие.
В издании подчеркнули, что под прицел избранного президента могут попасть и сами журналисты Politico. По собственному заявлению авторов, Трамп собирается отомстить им за отказ раскрывать свои источники.
На американских выборах, которые стартовали 5 ноября, Дональд Трамп в решающих штатах опережает свою соперницу Камалу Харрис. О его «разгромной победе» сообщили крупнейшие СМИ США, после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп. Сторонники проигравшей Камалы Харрис ситуацию пока никак не прокомментировали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Трамп повлияет на конфликт на Украине.