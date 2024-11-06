Путин подписал указ о выплатах сотрудникам госорганов в новых регионах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Такое решение принято с целью обеспечить безопасность служащих государственных органов.

Сотрудникам госорганов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях будут ежемесячно выплачивать по 30 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В тексте указа сообщается, что выплата введена с целью обеспечения сотрудников госорганов, которые расположены в новых регионах России, гарантиями социальной защищенности.

«Установить, что в период проведения СВО федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных государственных органов, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, осуществляется ежемесячная выплата в размере 30 000 рублей при условии исполнения гражданскими служащими должностных обязанностей на указанных территориях», — уточняется в тексте документа.

Указ вступил в силу 1 ноября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина о том, что бойцы ВС РФ на линии боевого соприкосновения сражаются за сохранение русского языка и традиционных ценностей.