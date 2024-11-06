«Слухи»: адвокат Жорин опроверг сообщения про галлюцинации у рэпера Гуфа

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Музыкант после драки в бане проходит лечение в рехабе.

Сообщения о том, что у рэпера Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, имеются галлюцинации, не соответствуют действительности. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

«Алексей, действительно, проходит лечение, но слухи о галлюцинациях и ломках не соответствуют действительности», — сказал он.

Гуф устроил дебош в бане

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Гуфа задержали после потасовки в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Там он отдыхал с друзьями, где повздорил с неким мужчиной. Через некоторое время рэпер вышел в прямой эфир, где рассказал, что попал в отделение полиции, а так же показал мужчину с травмированным ухом и девушку. Пострадавший заявил, что ему якобы позвонила сестра и сказала, что «ее обижают».

Позднее выяснилось, что получивший «по уху» мужчина является сотрудником полиции. В травпункте он позднее засвидетельствовал, что получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а до этого на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство. Музыканта также допросили по статье о грабеже, по которой предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы.

После инцидента, как сообщила возлюбленная рэпера Разият Салахова, Гуф лег в рехаб. У него начались проблемы, поэтому музыкант якобы попросился сам на лечение в реабилитационном центре для зависимых.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Гуф проходит полное обследование в рехабе, куда лег по своей просьбе.