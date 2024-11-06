«Победитель получает все»: чего ожидать после прихода Трампа в Белый дом

Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru

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Кандидат от Республиканской партии лидирует на выборах, хотя он уже объявил о победе. Значит, пора звонить Москве и Киеву, чтобы начать выполнять свои обещания.

Лидирующий по количеству голосов на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп в любом случае объявит себя победителем. После вступления в должность он обеспечит «яркое веселье» всем американцам, которые заскучали при пока еще действующем лидере Джо Байдене. Трамп уже объявил себя президентом США, а значит, должен выполнить свои обещания, в том числе и по конфликту на Украине. Хотя стоит отметить, что после вынесения официальных результатов в некоторых штатах могут провести перерасчет голосов. Об этом заявил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с 5-tv.ru.

«Трамп всегда себя объявляет победителем. Объявлял и в 2020 году победителем. Эта, так сказать, темпераментность говорит о небольшой выдержке… Если бы он и проиграл, он бы объявил себя победителем и сказал бы, что у него все украли. С точки зрения Трампа, когда он выигрывает, это его целиком заслуга, когда проигрывает — в этом виноваты все, виновата Вселенная», — сказал Синельников-Оришак.

Острая схватка между кандидатами на пост президента США — республиканцем Трампом и демократом Камалой Харрис — была во время гонки. При этом эксперт отметил, что без разницы, сколько голосов составляет разрыв — сто или тысяча, ведь в результате «победитель получает все». Причем в случае небольшой разницы автоматически во многих штатах запускается перерасчет. Для этого даже не нужно дожидаться претензий со стороны кандидата. В этом году пересчет могут провести в нескольких штатах, чтобы «не было сомнений».

Кроме того, политолог назвал главной фатальной ошибкой американских выборов в 2024 году проведение их без Байдена. Снятие его кандидатуры многим не понравилось. По словам эксперта, даже если бы Трамп проиграл Байдену, то это «было бы полезно». К тому же даже в этом случае у политика была бы возможность побороться за контроль над палатами в Конгрессе.

Кроме того, у Байдена скучная политика. Теперь же с Трампом яркое веселье всем «заскучавшим американцам» будет обеспечено. Синельников-Оришак подчеркнул: «Хорошо не станет, но будет весело».

В большей степени, продолжил американист, за Трампа голосовали мужчины. При этом более половины женского населения отдали предпочтение Харрис. Если посмотреть с точки зрения образования, то за кандидата от Демпартии голосовали те, у кого есть хотя бы степень бакалавра. Республиканца предпочли граждане, имеющие среднее и ниже образование.

«С точки зрения мужчин, видимо, не доросли до женщины (на должности президента страны. — Прим. ред.) даже в такой стране, как Соединенные Штаты Америки», — добавил политолог.

Кроме того, Синельников-Оришак обратил внимание на то, что республиканцы уже взяли под свой контроль Сенат США. Могут еще его сохранить и над Палатой представителей. Однако, даже если возьмут под контроль только сенат, то, «учитывая консервативный перевес в Верховном суде», сейчас у Трампа на руках хорошая комбинация козырей. Поэтому теперь ничего не мешает ему выполнять все то, что наобещал. Как раз, напомнил американист, Трамп в ночь на 7 ноября должен позвонить лидеру России Владимиру Путину и президенту* Украины Владимиру Зеленскому.

«Трамп объявил, узнал о своей победе, как он обещал. Ну вот давай, звони, останавливай (конфликт на Украине. — Прим. ред.)», — сказал эксперт.

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-глава страны Дональд Трамп.

По результатам голосования, Трамп лидирует в президентской гонке. Он еще до объявления итогов назвал себя 47-м лидером США во время выступления перед сторонниками во Флориде. Стоя на сцене, Трамп заявил, что новый период его правления станет «золотой эпохой» в истории страны. Он также пообещать решить проблемы в Штатах, а еще не развязывать войны и положить им конец.

Он также спрогнозировал, что Республиканская партия возьмет контроль над сенатом США и сохранит его над Палатой представителей. К слову, об этом прежде уже писал 5-tv.ru. Как выяснилось, республиканцы получили 51 место по итогам голосования 5 ноября. Причем это без победы Трампа в президентской гонке.

Стоит отметить, что сторонники одержавшей поражение Камалы Харрис ситуацию пока не прокомментировали.

Нынешнюю предвыборную гонку задолго назвали самой скандальной в истории выборов в США. Кроме того, она стала одной из самых дорогуих. В частности, по данным OpenSecrets, общая стоимость расходов составила около 5,5 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин не планирует поздравление Трампа с победой на выборах. Как подчеркнули в Кремле, отношения государств уже находятся в критической точке.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.