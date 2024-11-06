«Значимая фигура на небосклоне»: художник Ваулин о смерти галериста Елютина

Галерист и коллекционер Елютин покончил с собой

Фото: Фото из открытых источников

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В последние годы он страдал от тяжелой формы депрессии и продолжительной болезни.

Галерист и коллекционер Константин Елютин покончил с собой, тело деятеля искусств обнаружили в его столичной квартире. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что тело Елютина обнаружили 5 ноября. Ему было 77 лет. Других подробностей смерти коллекционера пока не приводится.

Елютин работал над созданием частных и корпоративных коллекций из произведений западно-европейских, российских и китайских художников. Также он владел частной галереей ArtConstantis.

Одним из первых о смерти Елютина сообщил его друг, живописец Алексей Ваулин. В комментарии 5-tv.ru художник заявил, что Елютин разбирался во многих вещах — от политики до журналистики — и являлся человеком «старой гвардии».

В последние годы жизни коллекционер тяжело болел и все время посвящал собственной галерее ArtConstantis.

«Достаточно тяжелая депрессия у него была в последние годы. Здоровье его все-таки подкосила вот эта история», — отметил Ваулин, намекая на продолжительную болезнь, от которой страдал пожилой галерист.

По словам живописца, Елютин очень трепетно относился к подбору художников: выбирал их, покупал картины и всячески поддерживал.

«Я считаю, что это достаточно значимая фигура на российском небосклоне», — заключил Ваулин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа причина смерти солистки филиала Мариинского театра Ринчиновой.