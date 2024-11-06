«Оба похожи на своих мам»: Арзамасова показала редкое фото сыновей Авербуха

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Наследники пришли поддержать своего отца на ледовом шоу.

Актриса Елизавета Арзамасова пришла на ледовое шоу, чтобы поддержать своего супруга — фигуриста Илью Авербуха. Компанию ей составили два сына спортсмена от разных браков — Мартин и Лев. Об этом пишет 7Дней.ru.

Старший сын Авербуха заметно повзрослел и стал симпатичным юношей. Для выхода в свет Мартин выбрал темный образ, а для маленького Льва мама решила подобрать образ джентльмена: элегантное серое пальто и кепка. Надо сказать, такой образ сыну Арзамасовой очень к лицу.

На фото можно увидеть, как Мартин с любовью держит младшего брата за руки.

«Братья сегодня вместе посмотрели восхитительную постановку папы „Кармен“! Надеюсь, что очень скоро и сестричка к ним сможет присоединиться!» — подписала фото Арзамасова.

Сыновья Ильи Авебуха Мартин и Лев. Фото: Instagram*/liza_arzamasova

Комментаторы стали тут же подмечать, что оба брата очень похожи друг на друга, несмотря на то, что рождены от разных матерей.

«Оба похожи на своих мам», «Лева как похож на брата», «Как они похожи», — писали подписчики под постом с фото.

Старшему сыну Авербуха Мартину в этом году исполнилось 20 лет. Он родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой, с которой спортсмен развелся в 2007 году.

В 2020 году стало известно о его романе со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. В августе 2021 года у них родился сын Лев, а в августе 2024 года на свет появилась дочь Лия.

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