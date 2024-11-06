«Миграционная игла»: в Госдуме заявили о сильном дефиците кадров в области строительства и ЖКХ

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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При этом в Москве сегодня работают представители Кубы и африканских стран.

В России имеется острейшая проблема дефицита кадров в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Стране нужно слезать с «миграционной иглы» и заинтересовать россиян в работе в данной сфере. Хотя сейчас в РФ трудятся представители Кубы и африканских стран. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с 5-tv.ru.

Ранее стало известно о том, что Россия заинтересована в привлечении рабочей силы из Зимбабве. Об этом сообщила газета The Herald по итогам встречи министра национального жилищного строительства и соцуслуг республики Соды Зему с замглавы Минстроя РФ Никитой Стасишиным на полях 12-й сессии Международного урбанистического форума в Каире. Они обсудили различные области взаимодействия, в том числе развитие инфраструктуры, новые технологии строительства, обеспечение доступным жильем.

«Сейчас проблема дефицита кадров на стройке и ЖКХ, она острейшая. Поэтому у нас стало меньше приезжих из Средней Азии. Виной этому, в том числе падающий курс доллара и ужесточение антимиграционного законодательства. Такие ниши, конечно, нужно кем-то заполнять. Поэтому в Москве, например, у нас работают представители Кубы и африканских государств — каких именно не скажу, но, видимо, это и Зимбабве», — сказала депутат.

Это согласуется со стратегией развития кадрового обеспечения строительной отрасли и ЖКХ, которую недавно подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Однако, считает Разворотнева, для того, чтобы рабочая сила соответствовала выдвигаемым в РФ требованиям, должно пройти очень много времени. Для этого будущим специалистам нужно отучиться в профессиональных учреждениях в соответствии со всей методикой, которую предлагает Россия. А ведь как отметила эксперт, в нашей стране быстро меняются технологии стройки. Чтобы подготовить кадры, нужно приложить много усилий. К тому же в России это дорого, а еще не все идут работать по специальности.

«Нужно прилагать усилия для того, чтобы больше россиян шло в эту сферу, как-то постепенно слезать с этой миграционной иглы. Должно быть, конечно, повышение зарплаты, создание нормальных условий труда, какие-то другие стимулы типа служебного жилья или повышение престижа профессии», — подчеркнула Разворотнева.

Сейчас Россия пытается дружить с Африкой по разным направлениям. Однако Разворотнева считает странным решением везти сюда с другого континента низкоквалифицированную рабочую силу. По ее словам, это не решит проблемы ни для Зимбабве, ни для РФ, а лишь станет символом взаимодействия стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин призвал к развитию взаимодействия Москвы и Минска в промышленности. По мнению премьер-министра, союзным государствам также необходимо создать единый медиахолдинг.