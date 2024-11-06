Забирали все, что есть: банда «черных вдов» 7 лет убивала стариков в Подмосковье

Фото, видео: 5-tv.ru

На счету преступной группы — почти десяток тяжких преступлений.

В Подмосковье вынесли приговор так называемым «черным вдовам». Участники этой банды втираясь в доверие к пенсионерам отбирали у стариков деньги и жилье.

На счету группировки около десятка бесчеловечных преступлений, в том числе — три убийства. Выйти на след безжалостных преступников удалось благодаря случаю. Из зала суда передает корреспондент «Известий» Михаил Смирнов.

За решеткой в зале суда — Алия Просянникова. По версии следствия, именно она стояла во главе группировки так называемых «черных вдов». На счету преступной группы — почти десяток тяжких преступлений, включая три убийства. Жертвами банды становились одинокие старики, которые оказались без поддержки и внимания родных. Главное условие при выборе пенсионеров — наличие недвижимости.

«Это дерзость, с которой они совершали данные преступления. Они фактически не скрывали о том, что они что-то совершают. Это алчность, с которой они были готовы забрать все, что находится у человека», — сказал следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области Вадим Садчиков.

На кадрах со следственного эксперимента Алия Просянникова в наручниках указывает на безлюдный участок леса в Подмосковье. Здесь ее «подопечные» безжалостно избавлялись от тех, чьи квартиры они уже успели присвоить.

«Мельников его аккуратно лицом вниз положил, головой в ту сторону, в эту канаву, ногами к коряге. Тогда Казаков начал скакать через канаву, собирать, ломать ветки какие-то и на него накладывать», — сказала Просянникова.

Три года расследований и более 80 томов уголовного дела. Следователям удалось установить всех причастных к совершению преступлений.

Изначально банда из Электростали состояла из восьми человек, но к началу судебных разбирательств в живых осталось шесть членов группировки.

У преступников был свой наводчик — местный участковый Владимир Творожников.

«Владел полностью обстановкой на данной территории. Большая часть заявлений для проведения проверок от граждан поступали ему. И им принимались решения процессуальные, незаконные», — отметил Садчиков.

Участковый передавал Просянниковой информацию о пожилых одиноких людях. Она вместе с сообщниками входила к ним в доверие и предлагала алкоголь, часто добавляя туда наркотики. После того как жертва переставала сопротивляться, злоумышленники оформляли недвижимость на себя. Нередко жертв выгоняли на улицу в мороз или прибегали к жестоким расправам.

Последнего пострадавшего обнаружили в квартире в тяжелом состоянии — его спаивали в течение нескольких дней. Это и стало отправной точкой в череде долгих разбирательств. Именно после этого удачного спасения бандой заинтересовались правоохранители.

Более семи лет группировка наводила страх на жителей Электростали. Они убивали, присваивали себе недвижимость и пенсии беззащитных стариков. Но уйти от правосудия им не удалось. Из зала суда все фигуранты громкого дела проследуют прямиком в места лишения свободы.