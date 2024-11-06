Дело мелитопольца, пытавшегося отравить летчиков в Армавире, передано в суд
Фото: 5-tv.ru
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Бывший гражданин Украины принес торт выпускникам военного училища. «Подарок» был начинен ядом.
В Южный окружной военный суд передано дело бывшего гражданина Украины Егора Семенова, который пытался отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
Инцидент произошел в октябре 2023 года. По версии следствия, уроженец города Мелитополь получил задание от украинских спецслужб доставить на встречу выпускников училища отравленный торт и алкогольные напитки. Погибнуть могли почти 80 человек.
«В 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. За это ему обещали 400 тысяч рублей», — уточняют в ведомстве.
Военные заподозрили неладное, получив десерт, который никто из них не заказывал. Они не стали его открывать и передали продукты в полицию. Оперативникам удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Он признался, что в торте и напитках содержится сильный яд.
Теперь Семенову грозит продолжительный тюремный срок по статьям о госизмене и попытке совершить террористический акт.
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