По примеру Хиллари: Камала Харрис отказалась выступать перед сторонниками после проигрыша

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andi Rice - CNP; 5-tv.ru

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп начал праздновать победу в выборах президента США. Штаб его соперницы опустел сразу же после оглашения результатов.

В последние часы, как только стало понятно, что Камала Харрис безнадежно уступает Трампу, кандидат от демократов как будто куда-то пропала. И это очень похоже на поведение другой демократки Хиллари Клинтон, проигравшей миллиардеру гонку за президентское кресло в 2016 году. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий нашел и другие пересечения между двумя кампаниями.

Опустевший штаб Камалы Харрис у ее родного университета в Вашингтоне и ликование сторонников Трампа во Флориде.

45-й президент США становится и 47-м. Трамп лидирует во всех семи колеблющихся. Глубокой ночью по местному времени он выходит на сцену со своей семьей и обращается к поклонникам, противникам и всей стране.

«Я буду бороться за вас, за ваши семьи, за ваше будущее. Каждый день я буду бороться за вас со всей силой. Я не успокоюсь, пока мы не создадим безопасную, сильную и процветающую Америку, которой заслуживают наши дети и которой заслуживаете вы. Это станет поистине золотым веком Америки», — заявил Дональд Трамп.

Кампания Трампа совершила, кажется, невозможное — не только вернула бывшего президента в Белый дом, но и заручилась поддержкой нетипичных для республиканцев избирателей.

Трамп получил больше голосов молодежи, чем любой другой представитель его партии с 2008 года. Во многом за счет интернета, подкастов и мемов, а еще популярности его ближайших соратников — Илона Маска и Джея Ди Вэнса, избранного вице-президента.

«После величайшего политического камбэка мы совершим величайший экономический камбэк в истории!» — заявил избранный вице-президент США Джей Дэвид Вэнс.

Инструменты для этого есть. И списать все на противодействие демократов теперь не получится. Вместе с президентскими выборами республиканцы получают большинство в Сенате, вероятна и победа в нижней палате. На этом фоне партия Камалы Харрис, кажется, потеряла дар речи — вместе со своим кандидатом.

«У нас все еще есть штаты, в которых результаты еще не были объявлены. Мы продолжим борьбу за то, чтобы каждый голос был учтен, чтобы каждый американец был услышан. Сегодня вы ничего не услышите от вице-президента, но вы услышите ее завтра», — заявил сопредседатель штаба Камалы Харрис Седрик Ричмонд.

На эту кампанию демократы потратили почти два миллиарда долларов. Все, что смогли — утопить гонку в скандалах. Разделенная страна до последнего не знала, кому можно доверять и каким будет исход.

В ночь после выборов Рокфеллер-плаза — один из главных информационных центров Нью-Йорка. Последние данные о ходе подсчета голосов, заявления кандидатов расходятся отсюда, из студии крупнейшего американского телевещателя, по всей стране.

Его журналисты, с завидным упорством хвалившие сначала Байдена, потом Харрис, теперь явно в растерянности. Назначают виноватым пока еще действующего президента США.

«Выбор времени для принятия президентом Байденом решения уйти в отставку после дебатов, если Камала действительно проиграет, будет под микроскопом», — заявила американский журналист Кристен Уэлкер.

Пока CNN вспоминает — такое уже где-то видели.

«Давайте посмотрим на карту, она преимущественно окрашена в красный. И сейчас можно сказать, что эта карта больше напоминает нам ситуацию в 2016 году, а не на предыдущих выборах», — отметил ведущий CNN Джон Кинг.

Аналогия с поражением Хиллари Клинтон напрашивается самая прямая. И тогда, и сейчас демократы были слишком уверены в себе. И тогда, и сейчас делали ставку на феномен первой женщины-президента, а фанаты плакали, когда она не сыграла. Как и восемь лет назад, демократы условно представляют партию войны, Трамп — партию мира. Правда, в эти условности даже в США многие не верят.

«Последствия будут одинаковы. Они оба готовы финансировать бесполезные, бесплодные, ужасные войны, которые не влияют на нашу национальную безопасность», — заявил экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

И все же, Трамп обещает перезагрузку. Очередную. Насколько это получится, станет понятно только в следующем году — инаугурация избранного президента США состоится в январе.