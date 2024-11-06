«Затронуло голень»: в Дагестане 16-летнюю девушку ранило осколком беспилотника
В Дагестане 16-летнюю девушку ранило осколком беспилотника ВСУ
Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia
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Она получила легкие ранения. Медики оказали подростку помощь на месте происшествия.
В дагестанском городе Каспийск 16-летняя девушка пострадала от осколка беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Дагестан.
«Осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, состояние ее удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Утром 6 ноября глава республики Сергей Меликов сообщил, что российские силы ПВО сбили вражеский БПЛА в небе над Дагестаном.
В Минобороны РФ также уточняли, что в ночь на 6 ноября дроны ВСУ были ликвидированы над Курской и Орловской областями.
Ранее 5-tv.ru сообщал о едва не развернувшейся трагедии, которая могла произойти в Белгороде 5 ноября. Беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный жилой дом, после чего мгновенно последовали пожар и взрыв.
К счастью, в результате атаки никто не погиб. Один житель пострадавшего дома получил ранения, его экстренно госпитализировали.