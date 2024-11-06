Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Положение будет действовать до 7 февраля 2025 года.

Президент* Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней. Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной рады Украины.

«Президент подписал законы #12152 и #12151 о продолжении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней», — уточнил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Положение будет действовать с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Впервые Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации 25 февраля 2022 года. После этого он неоднократно продлевался. К тому же, в апреле 2024 правительство Украины приняло закон об ужесточении мобилизации. Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Умеров заявил о троекратном росте мобилизации на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.