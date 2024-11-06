В Домодедово задержали наемника ВСУ из Армении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Боевик пытался проникнуть на территорию РФ.

Силовики задержали в столичном аэропорту Домодедово гражданина Армении, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Армен Балян задержан в аэропорту «Домодедово» при попытке проникновения на территорию РФ. Фото: sledcom.ru

«Следствием установлено, что в ноябре 2022 года гражданин Республики Армения Армен Балян через границу с Республикой Молдова прибыл на Украину, где в составе подразделений территориальной обороны до декабря 2023 года за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

В августе 2024 года Баляну предъявили обвинения в наемничестве и объявили в розыск, а уже в октябре он был задержан в аэропорту Домодедово. Сообщается, что Балян пытался проникнуть на территорию РФ.

В ходе допроса задержанный признал вину в совершенных преступлениях, а также сообщил, что покинул воинскую часть в ДНР, поскольку она была расформирована из-за недостатка боевиков — почти все были ранены или убиты. Позже он, действуя на стороне ВСУ, пытался проникнуть на берег Днепра, занимаемый ВС РФ, в Херсонской области.

Басманный суд Москвы избрал Баляну меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подполье сообщили об иностранцах-наемниках среди военкомов на Украине.